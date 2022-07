HUAWEI annuncia i nuovi TWS FreeBuds SE, colorati ed economici

Dopo aver spiazzato pubblico e addetti ai lavori con la loro ultima creazione in campo TWS, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione delle Huawei FreeBuds Pro 2, il gigante asiatico torna sul mercato degli auricolari True Wireless con una soluzione più accessibile.

Stiamo parlando dei nuovi HUAWEI FreeBuds SE, proposti ad appena 49,90 euro ma che dal 20 luglio al 5 agosto 2022 potranno essere preordinati beneficiando di uno sconto che porta il prezzo finale a 39,90 euro con 1 euro di deposito iniziale su Huawei Store.

Si tratta di auricolari in-ear leggeri e coloratissimi, disponibili in versione White e Blue, dotati di un'autonomia fino a 24 ore (6 ore in riproduzione o 4 in chiamata), cancellazione del rumore a doppio microfono con beamforming e driver dinamico da 10mm con diaframma polimerico ultrasensibile.

Lato connettività, la qualità del segnale è garantita dalla presenza del Bluetooth 5.2, così come l'esperienza d'uso passa per la già collaudata app Huawei AI Life per iOS e Android.

Il pairing avviene direttamente all'apertura del cofanetto, che funge naturalmente anche da base di ricarica con batteria aggiuntiva. Quanto alle funzioni smart, non manca la rilevazione della rimozione di un auricolare per mettere in pausa il flusso audio, così come i comandi rapidi per controllare la musica ed effettuare chiamate.