Huawei: tutti i MateBook saranno compatibili con Windows 11

Con un post sui social, Huawei ha confermato che la serie di laptop MateBook supporterà Windows 11 fin dal lancio. Non si tratta di una notizia scontata, poiché lo scorso anno il colosso cinese ha dovuto interrompere la collaborazione con Google a causa delle restrizioni imposte dal Governo americano alle compagnie tech di Pechino.

Huawei si era infatti vista costretta a ricorrere ad HarmonyOS, un sistema operativo sviluppato "in casa" per i propri smartphone, che secondo alcuni esperti sarebbe presto stato implementato anche sui PC dell'azienda cinese. I MateBook, tuttavia, hanno finora utilizzato Windows 10, e il passaggio ad un sistema operativo completamente diverso aveva generato timori tra gli utenti per l'incompatibilità di applicazioni e programmi.

Huawei ha dunque deciso di fugare ogni dubbio dichiarando che tutti i MateBook di Serie X, Serie D e Serie B potranno effettuare il passaggio gratuito a Windows 11 poco dopo il suo lancio ufficiale, programmato da Microsoft per il 5 ottobre. Non è ancora chiaro se vi saranno delle eccezioni, né come l'ecosistema Huawei evolverà in futuro, soprattutto in relazione alla compatibilità tra HarmonyOS e le prossime versioni di Windows.

Se siete interessati a un PC Huawei, attualmente è in commercio il MateBook 14, acquistabile tramite lo store online dell'azienda: sull'Huawei Store, tra l'altro, proprio in questi giorni è in corso l'offerta "Back To School".