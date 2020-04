Huawei ha annunciato ufficialmente la sua carta di credito

Dopo il lancio della gamma di smartphone P40, torniamo a parlare di Huawei per via di un altro annuncio importante. Infatti, Richard Yu, CEO dell'azienda cinese, ha svelato ufficialmente l'arrivo di una carta di credito del brand.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, la società ha sfruttato il palcoscenico dell'evento di presentazione cinese degli smartphone Huawei P40 per lanciare la sua carta di credito in madrepatria. Infatti, l'azienda ha stretto un accordo con UnionPay, il più grande circuito di pagamenti in Cina, per dare vita a questo progetto. Nel caso non fosse chiaro, al momento la carta di credito di Huawei è destinata unicamente al mercato cinese e non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda un eventuale arrivo in Europa.

In ogni caso, la carta dispone di un chip NFC ed è sia fisica che virtuale. Ovviamente, l'integrazione con gli smartphone di Huawei è ottima e si possono effettuare anche pagamenti tramite dispositivi mobili. L'azienda cinese ha inoltre annunciato che, per gli utenti cinesi che decideranno di attivarla, non ci sarà alcun tipo di commissione per il primo anno.

Chi supererà un certo importo speso con Huawei Pay non dovrà pagare alcunché anche per il secondo anno. Sono inoltre previste delle "ricompense": utilizzando la carta e spendendo una determinata quantità di denaro, si potrà, ad esempio, accedere alle lounge delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti.

Insomma, l'azienda ha deciso di lanciarsi, perlomeno in Cina, nel mercato delle carte di credito. Il progetto di Huawei avrà successo? Staremo a vedere.