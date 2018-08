Huawei anticipa Apple: è ufficiale Kirin 980, il primo SoC smartphone a 7nm

Nel corso della sua conferenza, nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA, Huawei ha annunciato il suo nuovo processore proprietario Kirin 980. Il SoC è il primo chip dedicato al mondo smartphone con processo produttivo a 7nm, con la società cinese che ha dunque vinto la "gara" con Apple.

Confermati in buona parte i rumor, con Kirin 980 dispone di architettura Big.Middle.Little, Modem Cat.21 1.4 Gbps, Dual-NPU e GPU a 10-core Mali-G76. Il SoC in sé è un octa-core basato su Cortex-A76 e Cortex-A57, che supporta RAM LPPDR4X fino a 2133 MHz, audio HiFi, video 4K, memoria UFS 2.1, Dual ISP (AI Photography) e Security Engine. Kirin 980 è costituito da 6,9 miliardi di transistor. Insomma, un concentrato di potenza che sicuramente garantirà della potenza aggiuntiva non indifferente ai nuovi smartphone di Huawei e Honor, sia in ambito quotidiano che in quanto a gaming.

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili con il nuovo SoC, sappiamo già che Honor Magic 2, il nuovo smartphone senza cornici e notch, sarà uno dei primi a montarlo. Oltre a questo, sicuramente vedremo il Kirin 980 sotto la scocca di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, che verranno presentati il prossimo 16 ottobre. Non vediamo l'ora di testare con mano la bontà del nuovo processore!