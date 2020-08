Huawei, apparse online le prime immagini del PC desktop Qingyun W510

Dopo il lancio ufficiale di oggi dei computer portatili Huawei MateBook X e MateBook 13/14 Ryzen Edition, ora il colosso cinese sembrerebbe pronto a lanciare anche il suo primo PC desktop: online sono infatti apparse le prime immagini di un computer fisso marchiato Huawei, assieme alla sua scheda tecnica.

Il nuovo computer dell’azienda cinese, chiamato Qingyun W510, è comparso a sorpresa nel sito ufficiale per gli sviluppatori mostrandosi ufficialmente al pubblico per la prima volta. Al suo interno avrà il processore proprietario Kunpeng 920 3211K a 24 core, una scheda grafica AMD Radeon 520 (sostituibile con una HiSilicon Hi1711), 8 GB di RAM e 512 GB di SSD Samsung. Nel kit figurano poi 7 porte USB Type-A (tre davanti e quattro dietro), 1 Type-C e le classiche porte Ethernet e VGA. Nel pulsante di accensione ci sarà anche uno scanner di impronte digitali per aumentare la sicurezza del dispositivo.

Va notata inoltre la presenza del sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0, mentre Windows non sarà installabile: questo perché il PC Huawei Qingyun W510 sarà disponibile soltanto in Cina per il governo e le aziende del territorio. Assieme al computer desktop arriveranno in un pacchetto unico tastiera, mouse e un monitor da 23.8 pollici con risoluzione 1920 x 1080.

Il lancio della serie Qingyun in Europa non è attualmente previsto, mentre è già pianificata un’estensione futura per uso domestico, negli uffici e nelle scuole. La data di rilascio di Qingyun W510 non è ancora nota, ma si presume arriverà entro fine anno.

È inoltre attesa la presentazione ufficiale dei primi computer portatili da gaming tanto rumoreggiati a inizio luglio.