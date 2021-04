Huawei AppGallery: oltre 300 app da inizio 2021 e tante promo per Pasqua

Pasqua 2021 si avvicina e per Huawei è arrivato il momento di festeggiare i risultati raggiunti dallo store AppGallery. Per l'occasione, l'azienda cinese ha lanciato anche varie iniziative promozionali.

Comunicato stampa: HUAWEI AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei, terzo app store a livello globale, taglia ulteriori importanti traguardi con 318 nuove applicazioni sbarcate sullo store tra gennaio e marzo 2021 tra cui numerose app bancarie e tante altre applicazioni di successo del comparto gaming, come ad esempio Homescapes, o di altri settori, per esempio Mega, applicazione per la gestione del cloud.

A un anno dall'annuncio dell'espansione dell'ecosistema mobile al Mobile World Congress del 2020, la piattaforma conta oggi 120.000 app integrate in HMS Core, 2,3 milioni di sviluppatori registrati, un aumento dell'83% nella distribuzione delle app e una crescita del 33% degli utenti attivi mensilmente, a dimostrazione di una crescente fiducia in Huawei da parte di developer e utilizzatori finali.

Solo nel 2020 i download su HUAWEI AppGallery hanno raggiunto i 384,4 miliardi nel mondo, con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente e oltre 42 milioni solo in Europa. L'offerta di applicazioni disponibili ha seguito uno sviluppo parallelamente globale e locale per portare le app più rilevanti agli utenti di tutti i Paesi, in più favorendo a oltre un migliaio di sviluppatori europei l'accesso al grande mercato cinese e, viceversa, permettendo l'ingresso di oltre diecimila app cinesi in Europa.

Da oggi e fino all'11 aprile, tutti gli utenti di HUAWEI AppGallery avranno accesso alla possibilità di vincere fantastici regali Huawei e voucher per l'accesso ai servizi esclusivi di una vasta gamma di app e servizi.

Pasqua è alle porte e con tutto il tempo che stiamo trascorrendo in casa le app per smartphone hanno un'importanza ancora maggiore rispetto al passato: utili per trascorrere un po' di tempo con leggerezza o per migliorare la propria efficienza sul lavoro, o per gestire al meglio lo shopping e la consegna di cibo, la vasta offerta di applicazioni di HUAWEI AppGallery continua a supportare gli utenti di tutto il mondo a rimanere connessi e ad accedere a numerosi servizi in maniera pratica e sicura.

Le offerte di AppGallery per Pasqua 2021 permetteranno a tutti gli utenti, indipendentemente da dove essi si trovino, di vincere regali incredibili per un periodo limitato, contribuendo a rendere questa primavera un po' speciale.

Da oggi fino all'11 aprile tutti gli utenti potranno vincere prestigiosi premi tra cui i nuovissimi auricolari TWS, HUAWEI FreeBuds 4i, lo smartphone HUAWEI P40 Pro, il laptop HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store, l'e-commerce del brand. E tutto ciò semplicemente scaricando, condividendo e interagendo con le proprie applicazioni preferite presenti su HUAWEI AppGallery.

Per partecipare è sufficiente accedere ad AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla campagna di Pasqua, scegliere tra una delle cinque categorie – incluso shopping, cibo, salute e fitness, intrattenimento e produttività – e successivamente effettuare una tra le seguenti operazioni:

Fare un acquisto in-app per guadagnare subito il 20% di quanto speso in Huawei Point (ogni punto Huawei equivale a un euro);

per guadagnare subito il 20% di quanto speso in Huawei Point (ogni punto Huawei equivale a un euro); Condividere la promo con i propri contatti direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere regali speciali;

con i propri contatti direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere regali speciali; Scaricare un'app e tentare la fortuna immettendo il codice dedicato nell'uovo di Pasqua per partecipare all'estrazione di tantissimi premi tra cui HUAWEI FreeBus 4i, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni e voucher.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia ha dichiarato: "Anche quest'anno la festività di Pasqua sarà diversa dal consueto e sarà di più il tempo trascorso in casa. Con questa iniziativa vogliamo dare ai nostri consumatori qualche ulteriore opportunità per trascorrere un po' di tempo e tentare la fortuna per vincere grandi premi come HUAWEI P40 Pro, o semplicemente la possibilità di provare altre funzioni delle numerose app di shopping o di fitness, di intrattenimento, cibo e altro ancora disponibili su HUAWEI AppGallery".

Nel periodo pasquale, gli utenti di AppGallery possono facilmente vincere i premi grazie a una vasta gamma di app, dei settori benessere e fitness, food delivery, intrattenimento e shopping:

Tutti gli acquisti in app effettuati nel periodo della campagna sulle applicazioni Likee, Concorsando.it, GardenEscapes, Lords Mobile, Fishing Clash, World of Tanks Blitz, Online Soccer Manager 20/21, JuasApp danno diritto al 20% di rimborso dell'importo speso in Huawei Points;

sulle applicazioni Likee, Concorsando.it, GardenEscapes, Lords Mobile, Fishing Clash, World of Tanks Blitz, Online Soccer Manager 20/21, JuasApp danno diritto al 20% di rimborso dell'importo speso in Huawei Points; Scaricando una delle app indicate nell'apposita sezione di AppGallery si potranno vincere tantissimi premi tra cui HUAWEI FreeBuds 4i, HUAWEI P40 Pro, i HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store;

nell'apposita sezione di AppGallery si potranno vincere tantissimi premi tra cui HUAWEI FreeBuds 4i, HUAWEI P40 Pro, i HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store; Condividendo l'iniziativa con 5 amici si accede a un film gratuito su HUAWEI Video, invitando 20 contatti si ottengono 3 mesi di HUAWEI Video premium, con 50 condivisioni si riceverà una HUAWEI Band 4.

La promozione legata alla Pasqua è attiva fino all'11 aprile 2021. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.