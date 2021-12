Huawei AppGallery chiude il 2021 sul podio dei migliori store

Esattamente dodici mesi fa, con una mossa a sorpresa, Huawei AppGallery sbarcava su PC, allo scopo di arricchire l'esperienza degli utenti Windows con una nuova piattaforma dove prelevare le applicazioni. Ma quanta strada ha fatto AppGallery nel 2021?

La principale offerta dello store di Huawei è rivolta al mercato mobile e con oltre 560 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, AppGallery si attesta attualmente al terzo posto tra i negozi di applicazioni a disposizione.

I Paesi in cui AppGallery è disponibile sono 170 e sono 4,5 milioni gli sviluppatori e partner che contribuiscono alla crescita dell'ecosistema creato dal gigante asiatico. Quanto al catalogo, invece, sappiamo che solo in Italia sono presento oltre 12000 applicazioni, distribuite in 18 differenti categorie, tra giochi, servizi, banche, shopping e tanto altro ancora.

Nel corso del 2021, oltretutto, abbiamo assistito all'arrivo nello store digitale di Huawei di alcuni dei nomi più altisonanti sul panorama italiano e internazionale, a partire dall'approdo di Intesa Sanpaolo Mobile su AppGallery, affiancato da altri servizi di mobile banking altrettanto noti e utilizzati, come quelli offerti da Unicredit, Fineco, Hype e Mediolanum.

Non mancano, naturalmente, le applicazioni dedicate all'intrattenimento, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per DAZN e SkyGo. Tra le novità più interessanti per AppGallery, inoltre, segnaliamo l'arrivo di Buddyfit, app pensata per il benessere fisico e l'allenamento, oltre a ENI Live per fruire dei principali servizi della rete ENI Station, oppure Buoni Up Day, una nuova app che consente di tenere il conto e monitorare buoni pasto, sia elettronici che cartacei, e usarli anche con lo smartphone.

Per finire, ricordiamo che su AppGallery sono disponibili anche i principali servizi dell'ecosistema Huawei, tra cui il motore di ricerca Petal Search e Petal Maps 2.0.