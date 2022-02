Su Huawei AppGallery c'è un'app che permette di accedere al Play Store?

La questione del ban subito da Huawei e relativo agli USA è ormai al centro dei riflettori da anni. Al 2022, di fatto il brand non può ancora utilizzare i servizi Google sui suoi nuovi smartphone (anche se si sta impegnando molto per sviluppare tecnologie in proprio). In questo contesto, alcune segnalazioni hanno fatto notare l'esistenza di un'app.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, in un articolo di NextPit di inizio febbraio 2022 si fa riferimento a Gspace, software che permetterebbe di accedere al Play Store tramite un dispositivo Huawei (e non solo). Potete approfondire l'esistenza di un'app a questo nome mediante la pagina ufficiale dello store di Huawei.

In ogni caso, stando a quanto segnalato da NextPit, nonché a quanto si vede in alcuni report degli utenti sul forum di Huawei, l'app sembrerebbe creare una sorta di "macchina virtuale" compatibile con alcune app Google. Tramite questo meccanismo, sarebbe poi possibile accedere, ad esempio, a YouTube e Gmail. Inoltre, si arriverebbe in qualche modo anche al Play Store (potrebbe interessarvi consultare un popolare video YouTube di FoneTech).

Al netto di questo, l'app, sviluppata da JR TECHNOLOGY LIMITED, sta attirando particolarmente l'attenzione degli utenti, anche in virtù del fatto che risulta disponibile su AppGallery. Sia chiaro: non stiamo invitando a usare questa soluzione (anche perché sembra essere necessario inserire le credenziali dell'account Google, cosa che non esattamente tutti potrebbero voler fare per un'app di terze parti), ma l'esistenza del software non sta di certo passando inosservata.