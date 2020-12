Huawei AppGallery sbarca su PC: si punta oltre il mondo mobile?

Nel corso degli ultimi mesi, anche per via del ban subito dagli Stati Uniti d'America, Huawei sta cercando di convincere sempre più sviluppatori a pubblicare le proprie app su AppGallery, store ufficiale già disponibile su smartphone e tablet dell'azienda cinese. Ebbene, ora l'azienda cinese sembra voler fare un altro passo importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Huawei Central e ITHome, la società ha rilasciato una versione di AppGallery per PC Windows in Cina. Nonostante non sia possibile utilizzare quest'ultima da noi, si tratta sicuramente di una notizia interessante. Significa, infatti, che Huawei potrebbe puntare in modo deciso alla realizzazione di un'ecosistema, portando a compimento uno store di applicazioni in grado di funzionare sia su smartphone che su computer.

In ogni caso, ribadiamo che per il momento l'app è disponibile solamente per gli utenti cinesi, quindi probabilmente dovremo attendere ancora un po' di tempo per vederla dalle nostre parti. Non è inoltre sicuro che questo avvenga, anche se non sono in pochi coloro che descrivono un possibile lancio al di fuori della Cina.

Per il resto, per il momento da noi è possibile utilizzare AppGallery su computer tramite il sito Web ufficiale, ma solamente per cercare le app e farle scaricare al proprio dispositivo mobile.

Crediti immagine sottostante: ITHome.