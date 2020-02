Huawei AppGallery tocca quota 400 milioni di utenti, e cresce il numero di app

Proprio a qualche ora dalla pubblicazione della notizia secondo cui Huawei starebbe al lavoro su un'alternativa al Play Store insieme ad altri marchi cinesi come Xiaomi, Oppo e Vivo, arrivano degli interessanti dati sull'Huawei AppGallery.

Nel corso del primo Developer Day italiano, lo scorso novembre, Huawei ha promesso e anticipato importanti investimenti per accrescere e sostenere lo sviluppo del suo ecosistema. A distanza di pochi mesi, Huawei celebra i primi risultati e i traguardi raggiunti su AppGallery, lo store proprietario sempre più popolato con le app internazionali e Italiane più amate. L’inizio di un percorso che vedrà l’azienda sempre più impegnata nei prossimi mesi nell’arricchire il proprio ecosistema di servizi e prodotti.

Disponibile in oltre 170 Paesi, HUAWEI AppGallery ha raggiunto i 400 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale, 26 milioni in Europa e 180 miliardi di download l’anno. Approfittando della grande opportunità di visibilità che assicura la presenza sulla piattaforma e dell’interesse costante degli utenti, sono sempre di più le aziende che portano le loro app su HUAWEI AppGallery. Una ricerca Nielsen rivela che l’attenzione rivolta alle app da parte degli italiani è sempre altissima: il 75% dei possessori di smartphone ha scaricato almeno un’app gratuita e il 9% una a pagamento. In media, in Italia vengono scaricate da ogni utente 9.3 app gratuite e 4.1 a pagamento al mese. Proprio con l’obiettivo e la volontà di offrire sempre il meglio ai propri clienti, Huawei ha lavorato al fianco di importanti aziende per rendere disponibili su HUAWEI AppGallery le migliori applicazioni e offrire tutto il meglio di entertainment, giochi, utilità e informazioni, in un semplice click.