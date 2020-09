Huawei, arriva il nuovo Watch GT 2 Pro: si parte da 299,90 Euro

Huawei continua a puntare sul mercato degli indossabili ed annuncia oggi il nuovo smartwatch Watch GT 2 Pro che, come gli altri componenti della serie, è caratterizzato da una serie di funzionalità di tracciamento sportivo, il monitoraggio del benessere ed un'autonomia di due settimane, a cui si aggiunge la ricarica wireless.

Caratterizzato da un design minimal ma robusto, il Watch GT 2 Pro può essere utilizzato anche da coloro che fanno sport estremi, grazie al telaio in titanio ed il quadrante in zaffiro resistente a graffi ed urti.

Fronte software troviamo oltre 200 opzioni per la personalizzazione del quadrante: gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra diversi layout ispirati a costellazioni, natura e fasi lunari. Inoltre, gode della funzione Share OneHop Watch Fate: toccando lo smartphone Huawei con il Watch GT 2 Pro, sarà possibile trasferire le immagini presenti nella galleria fotografica dello smartphone sullo smartwatch o, ancora più utile, collegare rapidamente i due dispositivi.

A livello sportivo, lo smartwatch include oltre 100 modalità di allenamento, tra cui sci, sci di fondo, snowboard e golf, a cui si aggiungono gli sport estremi, gli acquatici, i giochi con palla e quelli invernali.

Anche qui, troviamo il monitoraggio della frequenza cardiaca con la tecnologia TruSeen 4.0+ che combina una lente LED 6-in1 e vetro posteriore in zaffiro. Supportato anche il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca 24/7, sia a riposo che durante l'allenamento, oltre che il monitoraggio del sonno, dello stress e dei livelli di SpO2. Confermate quasi in toto quindi le specifiche tecniche trapelate qualche giorno fa.

Huawei Watch GT 2 Pro sarà disponibile nell'edizione Sport e Classic al prezzo di 299,90 Euro.