Huawei: in arrivo smartphone con HarmonyOS? Nel frattempo c'è un altro 'ban'

Non è un periodo facile per Huawei, tra "grattacapi" legati ai processori e molto altro. Tuttavia, la società cinese non demorde e sta lavorando al maggior ritmo possibile per cercare di risolvere tutte le problematiche del caso. Non sorprende, dunque, che i rumor relativi all'adozione di HarmonyOS in campo smartphone siano sempre più insistenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina (la fonte originale è Sina), il progetto HarmonyOS, ovvero un sistema operativo adatto a tutti gli scenari presentato originariamente nel 2019, starebbe procedendo a ritmi sempre più elevati e potremmo vedere degli smartphone con questo OS prima di quanto si possa pensare.

Per il momento, il principale "freno" sembrano essere le applicazioni, dato che "riempire" un negozio come AppGallery da zero non è per nulla semplice. Tuttavia, la società cinese sta lavorando in quest'ottica con i dispositivi HMS (Huawei Mobile Services) e le recenti indiscrezioni relative all'eventuale impossibilità di aggiornare i dispositivi GMS potrebbero dare un'accelerata al progetto.

D'altronde, il progetto "Nanniwan" e le recenti dichiarazioni di Yu Chengdong, Consumer Business Group di Huawei, sembrano andare in questa direzione. Pensate che Chengdong ha già parlato dell'arrivo di smartwatch con HarmonyOS nel corso del 2020. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, sempre stando a quanto riportato da Gizchina, ma in un altro articolo, Huawei è al centro di un altro "ban". Più precisamente, l'azienda cinese e la compagnia ZTE sono state escluse dalla rete 5G che verrà costruita in India. Insomma, la lista dei Paesi che hanno deciso di precludere a Huawei l'accesso ai piani per il nuovo standard di connettività si è "arricchita" di un altro componente. Vi ricordiamo che questa decisione è già stata presa in precedenza da Stati Uniti d'America, Regno Unito e Australia.