Huawei Assistant, facciamo chiarezza sull'assistente virtuale e sui comandi vocali

Qualche giorno fa Huawei ha reso disponibile al download l'APK per provare il suo nuovo assistente virtuale, chiamato semplicemente Huawei Assistant. Tuttavia, online c'è stata molta confusione in merito al servizio: lo abbiamo quindi testato per fugare ogni dubbio.

Il nome scelto dall'azienda cinese potrebbe far pensare che si tratti di un rivale di Google Assistant, ma in realtà le cose non stanno proprio così. Infatti, Huawei Assistant non implementa i comandi vocali: si tratta semplicemente di un assistente virtuale che va a sostituire la classica scheda di Google che si trova nella pagina più a sinistra della schermata iniziale di molti smartphone.

Huawei Assistant è compatibile solamente con dispositivi Huawei/Honor montanti almeno la EMUI 9.1. Una volta scaricato l'APK da circa 30MB dal sito ufficiale dell'azienda, bisogna consentire l'autorizzazione per l'installazione dell'applicazione da fonti esterne. Dopodiché, una volta terminata l'installazione, basta recarsi nella schermata iniziale dello smartphone ed effettuare uno swipe da sinistra verso destra. In questo modo, si raggiungerà la pagina di Huawei Assistant e per avviarlo non si deve far altro che accettare i termini e le condizioni e fornire le autorizzazioni necessarie.

A questo punto, sarà possibile utilizzare le 4 funzionalità dell'assistente virtuale: possibilità di trovare tutto ciò che si vuole all'interno dello smartphone tramite l'apposita barra di ricerca posta in alto, possibilità di utilizzare le icone messe a disposizione dall'assistente per creare delle scorciatoie alle varie app e servizi, feed delle notizie e visualizzazione di informazioni relative a meteo, calendario e statistiche di utilizzo dello smartphone tramite le schede e le notifiche intelligenti di SmartCare. Insomma, niente di rivoluzionario: le possibilità offerte sono quelle che ci si aspettano da un assistente virtuale.

Tuttavia, visto che il servizio è ancora in una fase di test, molti utenti stanno riscontrando diversi problemi con l'utilizzo di Huawei Assistant. In particolare, noi abbiamo riscontrato l'impossibilità di accedere al feed delle notizie, mentre alcuni utenti hanno segnalato di non essere nemmeno riusciti a installare correttamente l'applicazione, nonostante il loro smartphone disponga di una versione pari o superiore alla EMUI 9.1. Insomma, il servizio della società cinese è ancora molto acerbo e proprio per questo Huawei è alla ricerca di feedback.

A proposito, coloro che invieranno le proprie opinioni e segnaleranno i problemi all'azienda cinese potranno essere selezionati per vincere uno smartphone Huawei P30 Pro. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alle regole dell'iniziativa (in inglese).

Per chi è interessato ai comandi vocali, facciamo un piccolo riassunto sulla situazione attuale. Ebbene, Huawei Assistant al momento non implementa questa possibilità, come detto in precedenza. Non è nemmeno chiaro se lo farà in futuro, visto che gli smartphone dell'azienda cinese dispongono già di un limitato "assistente vocale". Infatti, recandosi nel percorso Impostazioni > Assistenza intelligente > Comando vocale, è possibile attivare "Ok Emy". Quest'ultimo non è un vero e proprio assistente vocale, ma consente solamente di trovare lo smartphone tramite una "suoneria" quando quest'ultimo è stato smarrito oppure avviare chiamate.

In ogni caso, Huawei ha nei piani già da molto tempo la realizzazione di un vero assistente vocale, che però si chiama HiVoice. Attualmente il servizio è disponibile solamente in lingua cinese, come potete vedere in questo video. Abbiamo provato a installare l'ultimo APK sul nostro smartphone Huawei, ma l'applicazione restituisce un messaggio d'errore. In definitiva, al momento non ci sono novità per quanto riguarda l'assistente vocale di Huawei: tutto quello che sappiamo è il fatto che l'azienda ci sta lavorando.