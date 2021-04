Huawei Assistant si rinnova completamente, scopriamo le novità

Torniamo in casa Huawei per via di un corposo aggiornamento di Huawei Assistant annunciato oggi per gli smartphone e tablet Huawei compatibili, nello stesso mese in cui il colosso cinese ha festeggiato il primo anno dell'Huawei Store italiano.

Numerose le novità introdotte da Huawei nella nuovissima interfaccia di Huawei Assistant. I principali aggiornamenti, come da comunicato ufficiale, riguardano:

Esperienza utente innovativa – Tutte le schede dei partner avranno un nuovo design a cui è possibile accedere nella sezione Moments della schermata di Huawei Assistant, con contenuti come Parcel Delivery o le shopping card fornite dai partner che forniscono dati in tempo reale e rendono più smart la tua lista della spesa.

Le tue schede, a modo tuo – Ora è possibile trascinare e rilasciare le tue schede dove si preferisce per organizzare in maniera più produttive la schermata di Huawei Assistant.

Feed – Il news-feed nella parte inferiore dello schermo di Huawei Assistant aiuta gli utenti a rimanere aggiornati con le ultime notizie in un solo colpo d’occhio. Con uno swipe verso l'alto, è possibile accedere ad un news-feed personalizzato, che fornirà le notizie preferite in tempo reale, mentre con un semplice swipe verso destra il feed si aggiornerà.

Ma le novità non finiscono qui, poiché sono stati apportati numerosi miglioramenti anche su AI Search, con una suddivisione fra i risultati locali e i risultati sul web, su Accesso Istantaneo e nella sezione Moments. Per aggiornare Huawei Assistant all'ultima versione disponibile, sarà sufficiente installare l'ultima versione disponibile in AppGallery, su tutti gli smartphone compatibili. Per ulteriori informazioni, suggeriamo di visitare la pagina dedicata.