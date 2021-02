Huawei all'attacco: avviata causa contro FCC per il ban negli Stati Uniti

Huawei negli ultimi giorni ha ripreso a parlare della volontà di instaurare un dialogo con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, ma ha anche agito in maniera alquanto decisa intentando nella giornata di lunedì 8 febbraio una causa per contestare la decisione presa dalla Federal Communications Commission (FCC) nel 2019.

Stando all’ultimo report pubblicato dal Wall Street Journal, la società di Shenzhen sosterebbe che la FCC sia andata oltre i limiti concessi dalla sua autorità prendendo una decisione “arbitraria, capricciosa, non supportata da prove sostanziali”: avere definito l’azienda cinese “una minaccia alla sicurezza nazionale” e impedito agli operatori telefonici statunitensi l’accesso alle apparecchiature di rete firmate Huawei per lo sviluppo del 5G, infatti, sarebbe stato solamente un insieme di provvedimenti voluti particolarmente dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dall’ex presidente della FCC Ajit Pai.

Un portavoce dell’autorità statunitense ha però dichiarato: “L'anno scorso la FCC ha emesso una designazione finale che identifica Huawei come una minaccia alla sicurezza nazionale sulla base di un corpus sostanziale di prove sviluppate dalla FCC e da numerose agenzie di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Continueremo a difendere tale decisione”.

Gina Raimondo, designata come segretaria al Commercio sotto l’amministrazione Biden, ha detto ai legislatori: “Non possiamo avere i cinesi o chiunque abbia una backdoor nella nostra rete e comprometta in alcun modo la nostra sicurezza nazionale o economica”. Per ora, dunque, sembrerebbe essere ancora tutto bloccato tra le due parti; ciò sarebbe però dovuto semplicemente alla necessità di analisi più approfondite da parte dell’attuale governo statunitense, lasciando indietro ciò che ha fatto l’amministrazione Trump negli ultimi anni.

Huawei intanto sarebbe prossima al lancio del nuovo smartphone pieghevole Mate X2, atteso per la presentazione del 22 febbraio.