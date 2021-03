Huawei all'attacco: chieste royalty ad Apple e Samsung per i brevetti 5G

Huawei non sta ottenendo ciò che sperava dall’elezione di Joe Biden negli USA, dato che la nuova amministrazione ha solo applicato nuove restrizioni nei confronti dell’azienda. L’azione ora quindi si rivolge alle società rivali come Apple e Samsung, alle quali ora chiederà una "tariffa ragionevole" per l'utilizzo dei suoi brevetti 5G.

Stando a un rapporto pubblicato recentemente da Bloomberg, il Chief Legal Officer di Huawei, Song Liuping, avrebbe comunicato ai giornalisti che la società "negozierà le tariffe e il potenziale cross-licensing con Apple e Samsung".

L’obiettivo è evidente: ottenere entrate ulteriori dalle royalty per la rete mobile di quinta generazione, presumibilmente pari a circa 1,2-1,3 miliardi di dollari per il periodo 2019-2021, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo al brand cinese, oltre che espandere la sua presenza nel mercato globale 5G. Secondo Jason Ding, capo del dipartimento della proprietà intellettuale di Huawei, la società di Shenzhen limiterà le royalty per smartphone a 2,50 dollari.

Considerato che Huawei possiede più brevetti 5G di qualsiasi altra azienda, è interessante notare come la tariffa proposta sia molto inferiore rispetto a Qualcomm e altri concorrenti, eppure permetterebbe comunque di realizzare entrate importanti nei prossimi anni. Secondo i dati di Allied Market Research, infatti, le vendite di dispositivi 5G potrebbero raggiungere i 668 miliardi di dollari a livello globale entro il 2026, rispetto ai 5,5 miliardi di dollari dello scorso anno, specialmente a causa dell’uscita sul mercato di sempre più smartphone 5G economici.

