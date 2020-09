Huawei aumenta gli investimenti nelle aziende tech in Cina

Colpita sempre più duramente dalle sanzioni statunitensi, Huawei da inizio agosto ha iniziato a parlare del nuovo progetto Nanniwan ideato per abbandonare completamente ogni tecnologia prodotta negli USA e produrre ogni componente direttamente in Cina. A confermare questo piano sono gli ultimi investimenti di Shenzhen nel territorio del Dragone.

Stando a quanto riportato da Reuters, Huawei Technologies avrebbe deciso di investire in diverse aziende produttrici di semiconduttori cinesi e altri business del mondo tech localizzati in Cina, con l’obiettivo di renderli parte fondamentale della catena di produzione dei prossimi dispositivi marchiati Huawei.

Nello specifico, l’impresa di investimento Habo Investments, fondata da Huawei stessa nel’aprile 2019, ha concluso 17 accordi con diverse compagnie tech cinesi tra 2019 e 2020 per finanziare il loro sviluppo e la formazione di altre aziende. I primi risultati si sono visti con la crescita della compagnia Vertilite, specializzata nella creazione di sensori, che ha fornito al colosso di Shenzhen le parti necessarie per gli smartphone usciti negli ultimi due anni.

Il presidente del braccio di investimento Guo Ping ha descritto l’escalation delle restrizioni come una vera e propria “soppressione” da parte degli Stati Uniti, aggiungendo però che “poiché Huawei è solo una società, utilizziamo investimenti e tecnologia per aiutare i nostri partner della catena di fornitura a maturare”.

In attesa degli smartphone top di gamma della serie Huawei Mate 40, di cui è comparso un video girato in metro della variante Pro, l’azienda cinese ha ricevuto anche ottime notizie: Intel e AMD hanno ottenuto le licenze necessarie per continuare a intrattenere rapporti commerciali con lei.