Huawei Back to School: sconti fino al 50% su tantissimi smartphone, tablet e PC

Il rientro a scuola si avvicina, e come ogni anno fioccano le promozioni tech per tornare sui banchi attrezzati di tutto punto. Dopo aver visto le offerte di MSI per il Back to School, è ora Huawei a scontare tantissimi prodotti sul suo store digitale, con ribassi che toccano il 50%.

La campagna Back to School di Huawei è attiva su Huawei Store fino al 30 settembre, con sconti fino al 50% su laptop, smartphone, tablet, smartwatch e earbuds di vario genere. A questi sconti, poi, si aggiungono diversi bundle di acquisto, offerte lampo diverse ogni settimane e, per gli iscritti al programma My Huawei, un coupon dell'8% valido su tutti i prodotti disponibili. Inoltre, gli studenti avranno diritto a un coupon del 12% per una selezione speciale di prodotti.

Lato smartphone, Huawei sconta P60 Pro e Mate 50 Pro, i suoi due smartphone flagship di ultima generazione. Il primo, uno smartphone 4G con Snapdragon 8+ Gen1, schermo LTPO OLED da 6,67" con refresh rate variabile fino a 120 Hz e RAM da 8 o 12 GB di RAM, viene proposto a 1.199,90 Euro: acquistandolo, in omaggio riceverete uno Huawei Watch GT3. Invece, Huawei Mate 50 Pro è in sconto da un prezzo di listino di 1.199,90 Euro a uno di 799,90 Euro. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad uno smartphone 4G con Snapdragon 8+ Gen1, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Per quanto riguarda i laptop, invece, gli sconti sono i seguenti:

Huawei MateBook 14 viene proposto a 799,00 Euro anziché 1.149,00 Euro con in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds SE.

viene proposto a 799,00 Euro anziché 1.149,00 Euro con in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds SE. Huawei MateBook D 15 , con processore Intel Core i5-1155G7 e memoria da 8 GB + 512 GB, viene venduto a 599,90€ invece di 799,00€.

, con processore Intel Core i5-1155G7 e memoria da 8 GB + 512 GB, viene venduto a 599,90€ invece di 799,00€. Huawei MateBook X Pro 2023 , nella configurazione con CPU Intel Core i7-1360P di 13° generazione, 16 GB di RAM e memoria SSD NVMe da 1 TB, è proposto a 1.999,90 Euro, anziché 2.199,90 Euro.

, nella configurazione con CPU Intel Core i7-1360P di 13° generazione, 16 GB di RAM e memoria SSD NVMe da 1 TB, è proposto a 1.999,90 Euro, anziché 2.199,90 Euro. Huawei MateBook 16s viene invece venduto a 1.199,90 Euro, anziché 1.899,00 Euro. Il device ha una CPU Intel Core i9-12900H, 16 GB di RAM e 1 TB di storage SSD.

Nel settore tablet, infine, vi segnaliamo Huawei MatePad Paper, il primo tablet e-ink di Huawei, che viene scontato da 499,99 Euro a 449,90 Euro. Tra le altre offerte, poi, ci sono Huawei MatePad 11.5, venduto a 299,90 Euro in bundle con la Huawei M-Pencil di 2° generazione, e Huawei MatePad Pro 12.6, che fino al 3 settembre è in sconto a 599,90 Euro, contro un MSRP pari a 799,90 Euro.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!