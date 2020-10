Huawei, il ban diventa più soft: potrà acquistare componenti per gli smartphone dagli USA

Dopo il via libera alle relazioni commerciali con Samsung Display, il Governo degli Stati Uniti a quanto pare avrebbe ammorbidito la sua posizione sul ban di Huawei, in attesa di scoprire cosa succederà a seguito delle elezioni presidenziali del 4 Novembre.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, il Governo americano dopo il via libera ottenuto da Samsung per la fornitura di schermi OLED, avrebbe fatto lo stesso con Sony ed Omnivision per i sensori fotografici. Nella White List però sarebbero anche presenti altre aziende specializzate nella produzione di semiconduttori e memorie.

Si tratta di un passo in avanti significativo, almeno su determinati fronti. L’esecutivo di Donald Trump però continua a mantenere le restrizioni sulle apparecchiature di rete 5G.

Per Huawei si tratta di un grattacapo in meno, dal momento che alcuni fonti anonime in precedenza avevano rivelato che la divisione semiconduttori della società aveva problemi con la realizzazione del Kirin 9000, al punto che si parlava di scorte in grado di garantire l’approvvigionamento necessario solo fino a marzo 2021. Il ban più soft consentirà ad Huawei di tornare a lavorare con società come TSMC, che l’aiuteranno a produrre componenti per i propri smartphone.

Resta da capire cosa cambierà con Google, ed a riguardo non sono emerse novità.