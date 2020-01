Huawei Band 4 Pro ufficiale in Italia: prezzo e specifiche della smartband

Dopo aver annunciato i nuovi portatili della gamma MateBook, Huawei ha svelato ufficialmente anche l'arrivo in Italia della Huawei Band 4 Pro, un modello "potenziato" della smartband dell'azienda cinese.

Annunciato a dicembre 2019 in Cina, il dispositivo monta un display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 240 x 120 pixel, un chip NFC e una batteria da 100 mAh. Non mancano il supporto al Bluetooth 4.2 e al GPS l'impermeabilità fino a 5 ATM e il sensore di accelerazione a sei assi. La smartband è anche in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue (lo faceva anche Honor Band 5, qui trovate la nostra recensione), oltre chiaramente alla classica misurazione del battito cardiaco (tecnologia TruSeen 3.5). I sistemi operativi compatibili sono Android 4.4 o superiore e iOS 9.0 o superiore.

Rispetto al precedente modello, sono stati effettuati miglioramenti soprattutto a livello software, dall'interfaccia utente fino alle classiche ottimizzazioni. Le colorazioni disponibili in Italia sono Red e Black. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Huawei Band 4 Pro è acquistabile nei negozi delle maggiori catene di elettronica e presso l'Huawei Experience Store di Milano a un prezzo di 79,90 euro.

Per maggiori dettagli in merito alla smartband, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Huawei.