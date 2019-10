Huawei Band 4 ufficiale, aperta la pagina italiana: parte la sfida a Xiaomi Mi Band 4

Huawei ha annunciato l'arrivo della smartband chiamata Band 4. Il nome ricorda da vicino quello di un dispositivo concorrente, ma ovviamente ci sono le dovute differenze. Il mercato delle smartband si arricchisce quindi di una nuova e agguerrita concorrente pronta a "macinare" vendite.

L'annuncio del dispositivo è avvenuto qualche giorno fa in Cina, ma Huawei ha già aperto la pagina ufficiale italiana, quindi ci sono pochi dubbi sull'arrivo della Band 4 anche sul suolo nostrano. Non abbiamo ancora una data di uscita certa e non sappiamo quale sarà il prezzo, ma conosciamo già tutte le specifiche tecniche.

Il display è un TFT touch a colori da 0,96 pollici con risoluzione 160 x 80 pixel, la batteria è da 91 mAh (ricarica completa in circa un'ora e mezza e autonomia stimata fino a 9 giorni) e il peso è pari a 24 grammi (incluso il cinturino). Le dimensioni della Huawei Band 4 sono di 56 x 18,5 x 12,5 mm. Presenti il sensore di accelerazione a 3 assi, il sensore a infrarossi e il sensore per la misurazione della frequenza cardiaca. Non mancano il supporto al Bluetooth 4.2 a 2,4 GHz e l'impermeabilità fino a 5 ATM. I sistemi operativi compatibili sono Android 4.4 o superiore e iOS 9.0 o superiore. Per quanto riguarda le colorazioni, la smartband verrà venduta in Graphite Black, Sakura Pink e Amber Sunrise. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alle specifiche tecniche.

Parlando del prezzo, in Cina Huawei Band 4 viene venduta a 199 yuan (circa 25 euro al cambio attuale). Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Huawei. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Honor Band 5.