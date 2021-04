Huawei Band 6 si mostra in foto prima del lancio ufficiale

A distanza di qualche mese dalla presentazione ufficiale della Honor Band 6, anche Huawei procede spedita verso il lancio della sua smart band di quinta generazione, che però salterà il numero 5 dalla numerazione commerciale.

A distanza di pochissimi giorni dal lancio ufficiale, su Weibo sono apparse le prime foto del prossimo wearable Huawei, probabilmente provenienti dal materiale promozionale.

Stando alle immagini, le differenze con la smart band di Honor sono davvero poche, confermando in primo luogo il display Full-Screen. Si tratta, per la precisione, di un pannello AMOLED da 1.47 pollici con delle cornici ridotte all'osso e la funzione di riattivazione tramite movimento del polso. Per fare un paragone, il nuovo form factor, permetterà al display di Huawei Band 6 di superare in grandezza quello di Huawei Band 4 di 1.5 volte.

Il nuovo fitness tracker del colosso cinese peserà appena 18 grammi e verrà venduto con un cinturino in silicone in diverse varianti di colore, dal verde militare al nero, fino all'arancio.

Lato autonomia, Honor Band 6 dovrebbe garantire fino a 14 giorni di utilizzo con una carica completa e ben 2 giorni con appena 5 minuti di ricarica.

Le attività sportive supportate saranno 96, molto vicino dunque all'incredibile cifra sfoderata da OnePlus Watch con le sue 110 modalità, e garantirà inoltre il supporto ai pagamenti elettronici tramite un modulo NFC, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, rilevazione del battito cardiaco, della qualità del sonno e dei livelli di stress grazie alle tecnologie proprietarie Huawei TruSeen 4.0, TruSleep 2.0 e TruRelax 2.0.