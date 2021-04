Huawei Band 6 è ufficiale: display AMOLED da 1,47 pollici e due settimane di autonomia

Huawei annuncia oggi la new entry della famiglia Huawei Band, Huawei Band 6. Il braccialetto per il monitoraggio della salute ed il fitness include un display AMOLED FullView da 1,47 pollici, con rapporto screen-to-body del 64%, mentre la batteria garantisce un'autonomia fino a due settimane.

Huawei Band 6 è inoltre la prima smartband di Huawei a supportare il monitoraggio SpO2 24 ore su 24 automaticamente, ma include anche un'ampia gamma di funzioni per il monitoraggio della salute come la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, il report dello stress giornaliero ed il monitoraggio del ciclo mestruale.

Il dispositivo, inoltre, può tracciare 96 modalità di allenamento ed effettuare l'analisi professionale dei dati di ogni allenamento, il che aiuta gli utenti a miglorare le performance.

Tornando al display, è personalizzabile con un'ampia gamma di watch faces colorate che possono essere impostate tramite il menù contestuale.

Per quanto concerne il monitoraggio della salute, i moduli hardware ottimizzati sono basati su Huawei TruSeen 4.0 ed il nuovo algoritmo di risparmio energetico. Huawei Band 6 supporta il monitoraggio All Day SpO2 che monitora la salute degli utenti ed invia un allarme quando il livello di ossigenazione del sangue è basso. Lo stesso avviene quando la frequenza cardiaca a riposo è troppo alta o bassa.

Sempre soffermandoci sul software, Huawei Band 6 presenta undici modalità di allenamento professionali (come corsa indoor, outdoor, ciclismo e salto della corda) ed 85 modalità personalizzate (come fitness, sport con la palla, e stili di danza). E' presente l'algoritmo TruSport per analizzare la capacità di esercizio degli utenti sulla base di una serie di parametri multidimensionali come la variabilità della frequenza cardiaca e dei dati fisici.

Ovviamente, Huawei Band 6 può anche sincronizzarsi con lo smartphone associato per visualizzare il nome dei contatti durante chiamate o gestire la riproduzione musicale.

Huawei Band 6 è disponibile per l’acquisto da oggi in esclusiva su Huawei Store al prezzo di 59,00 euro. Fino al 19 maggio, se si sceglie di acquistare una coppia di Huawei Band 6, la seconda sarà disponibile al prezzo speciale di 29,00 euro. Le colorazioni disponibili sono Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green.