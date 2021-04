Huawei Band 6 ufficiale: tutto sulla smartband che sfida Xiaomi Mi Band 6

In seguito alle varie indiscrezioni trapelate online nel corso dell'ultimo periodo, alla fine Huawei ha annunciato ufficialmente la smartband Huawei Band 6. Per il momento il reveal è stato effettuato solamente per l'estero, ma possiamo già dare un'occhiata approfondita al prodotto.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, la smartband è presente all'interno del sito ufficiale dell'azienda cinese relativo alla Malesia, da cui apprendiamo che il prezzo è pari a 219 ringgit malesi (circa 45 euro al cambio attuale). In ogni caso, le colorazioni disponibili a partire da ieri 4 aprile 2021 sono Forest Green, Graphite Black e Amber Sunrise.

Per competere con la Mi Band 6 recentemente annunciata da Xiaomi, Huawei Band 6 punta su un display AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 368 x 194 pixel (si va dunque oltre al pannello LCD montato dalla precedente Huawei Band 4). La società cinese ha inoltre deciso di garantire agli utenti una maggiore possibilità di personalizzazione per quanto riguarda le watch face.

Per il resto, non manca l'impermeabilità fino a 5ATM, così come un'autonomia stimata pari a 10 giorni. Presenti inoltre il monitoraggio SpO2 24 ore su 24, TruSeen 4.0, TruRelax 2.0 e TrueSleep 2.0. Ci sono inoltre 96 modalità sportive, notifiche per chiamate e simili e controllo da remoto del pulsante di scatto della fotocamera dello smartphone. Le dimensioni della smartband sono pari a 43 x 25,4 x 10,99 mm, per un peso di 18 grammi.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli in merito a una possibile commercializzazione per quel che riguarda l'Italia. Tuttavia, in tal caso ci sarà sicuramente modo di analizzare il prodotto più nel dettaglio.