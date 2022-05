Huawei Band 7 è ufficiale: ecco la nuova smartband che guarda al fitness

Nel corso dell’evento odierno, Huawei ha annunciato Huawei Band 7, la nuova smartband della gamma dotata di display e funzioni per il monitoraggio della salute.

Con un peso di 169 grammi (cinturino escluso), spalmato su 9,99mm di spessore, la Band 7 rappresenta un compagno fidato 24/7 ed è in grado di monitorare e migliorare il proprio benessere sia durante il lavoro che durante le sessioni di allenamento, il tutto promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

Il pannello è AMOLED a colori da 1,47 pollici con cornici ultrasottili e rapporto screen-to-body di 64,88%, a fronte di una risoluzione di 194x368 pixel. La scocca è compatta ed utilizza il polimero rinforzato con fibra di vetro che rende il design leggero e le curve più eleganti.

E’ chiaro che il focus principale sia rappresentato dal monitoraggio del benessere: su Huawei Band 7 sono presenti delle funzionalità che aiutano gli utenti a sviluppare abitudini di vita sane. Ad esempio, è presente un sistema ricco di funzioni per misurare il sonno, il livello di saturazione dell’ossigeno del sangue, lo stress, il ciclo mestruale ed il controllo della salute del cuore. Per monitorare il sonno si basa sulla tecnologia TruSleep che può verificare la qualità del sonno senza disturbare il riposo degli utenti e identificare le eventuali problematiche (difficoltà ad addormentarsi, sonno leggero, risveglio nel cuore della notte o troppo presto, disturbi per sogni movimentati e ciclo del sonno irregolare ).

Presente anche TruRelax, l’algoritmo di rilevamento quotidiano per il monitoraggio del livello di stress. Quando Huawei Band 7 capisce che è troppo alto, ricorda agli utenti di fare esercizi di respirazione per rilassarsi. In Huawei Band 7 è anche integrato TruSeen 4.0, la tecnologia che traccia il battito cardiaco in modo continuo, veloce ed accurato.

Per quanto riguarda invece il fitness, Huawei Band 7 è dotato di un algoritmo TruSport che misura ogni indice d’allenamento dei runner dal punto di vista scientifico e quantitativo. Huawei ha integrato il nuovo Running Ability Index che può essere utilizzato per misurare il livello di resistenza e l’efficienza della corsa. Sempre dal fronte sportivo, sono presenti in totale 96 modalità di allenamento che includono anche corsa, ciclismo, nuoto, salto della corda e pattinaggio a rotelle .

La batteria, secondo i dati ufficiali di Huawei, è in grado di durare fino a 14 giorni. Huawei Band 7 supporta anche la gestione della musica, lo scatto remoto, gli avvisi di notifica ed altro.