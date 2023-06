Huawei Band 8 arriva in Italia: la smart band sottile e leggera con super autonomia

Insieme alla nuova serie Huawei Watch 4 Series, Huawei annuncia l’arrivo in Italia anche di Huawei Band 8, la nuova versione della smart band sottile e leggera che offre il monitoraggio completo dei parametri di vitali e che si rivolge anche a coloro che vogliono un compagno d’allenamento per monitorare i progressi.

Con soli 14g di peso e spessore di 8,99mm, la smartband è dotata di un display AMOLED da 1,47 pollici e risoluzione vivida di 368x194 pixel con rapporto screen-to-body del 65%. Supportato da una cornice ultra sottile 2.5D, con schermo in vetro ricurvo ad alta qualità e ricoperto da una lastra in vetro CG, Band 8 è disponibile in tre colori: Midnight black, Sakura Pink ed Emerald Green. Tutte e tre le varianti includono la tecnologia Premi e Sgancia che permette di cambiare il cinturino in pochi secondi.

Sullo schermo è possibile scegliere tra una delle 10mila watch faces disponibili su Huawei Themes, perfette per iniziare la giornata con l’energia giusta.

Tra le funzioni troviamo i sensori avanzati Huawei TruSeen 5.0 migliorati del 10% rispetto alla precedente generazione, e che permette di monitorare diversi dati biometrici come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, le fasi del sonno, lo stress e la gestione del ciclo fisiologico femminile. Il sensore TruSleep 3.0 (anch’esso migliorato del 10%) invece permette di registrare i dati del sonno in maniera precisa.

A livello di allenamento, è presente l’algoritmo Huawei TruSport, che lo rende un vero e proprio allenatore professionale. Huawei Band 8 è anche la prima smart band dotata di assistente Huawei Assistant Today.

Huawei afferma che Band 8 raggiunge 14 giorni di autonomia, fino a 9 con un utilizzo normale e fino a 3 con la modalità Always On Display. Inoltre, con una ricarica di 5 minuti è possibile utilizzare il dispositivo fino a 2 giorni.

Huawei Band 8 è disponibile a partire da oggi, 8 giugno, su Huawei Store al prezzo di 59,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink ed Emerald Green. Fino al 21 Giugno acquistando Huawei Band 8 sarà possibile acquistarne un secondo a metà prezzo. Tutti i dettagli disponibili sul sito di Huawei.