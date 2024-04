Huawei Band 8 ad un SUPER PREZZO su Amazon: che sconto oggi 17 Aprile!

Poco dopo aver segnalato lo sconto sulle AirPods di Apple proposto da Amazon, passiamo ad una riduzione molto interessante proposta dal colosso di Cupertino su una smartband targata Huawei.

Huawei Band 8, nella fattispecie, è disponibile al prezzo di 39 Euro, il 34% in meno rispetto ai 59 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per domani 18 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 10 ore dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La smart band in questione include un display AMOLED da 1,7 pollici e batteria che garantisce fino a 2 settimane di autonomia. Tra le funzioni presenti nella scheda tecnica troviamo anche il monitoraggio del sonno grazie al sistema TruSleep 3, oltre che il supporto ad oltre 100 modalità di allenamento.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!