Huawei batte il record in 5G: l'impressionante risultato in download

Dopo aver lanciato Mate 20 X 5G, Huawei compie un altro importante passo verso la diffusione e il raggiungimento delle prestazioni ideali della nuova era della connessione dati. Infatti, la società cinese ha stabilito il record per quanto riguarda la velocità di download in 5G.

In particolare, come scritto dalla stessa Huawei sul suo blog ufficiale, l'azienda cinese è riuscita a raggiungere una velocità di ben 3,67 Gbps durante un test che si è svolto in quel di Zurigo. Pensate che la società ha effettuato questa prova collegando più smartphone 5G alla stessa cella, in modo da simulare le reali condizioni che potrebbero avere gli utenti una volta attivata come si deve questa tecnologia. Gli smartphone utilizzati disponevano tutti della tecnologia MU-MIMO.

Per l'occasione, Huawei ha collaborato con l'operatore svizzero Sunrise, uno degli unici al mondo a rendere disponibile la banda C, ovvero quella che utilizza le frequenze che vanno da 3,4 GHz a 3,8 GHz. L'azienda cinese afferma che finora i test si erano spinti "solamente" fino a 2 Gbps. Inoltre, era sempre stato utilizzato un singolo smartphone e quindi le celle utilizzate in precedenza erano meno "sature". Insomma, a quanto pare la connettività 5G sta facendo passi da gigante.

