HUAWEI Black Friday 2023: sconti fino al 60% su tanti prodotti

Non ci sono solamente le offerte Amazon per il Black Friday a tenere banco per gli appassionati del mondo della tecnologia. Infatti, sono anche gli stessi brand a lanciare iniziative promozionali che potrebbero fare gola a più di qualcuno. Ad esempio, HUAWEI propone sconti fino al 60% su molti prodotti del suo portfolio.

A tal proposito, fino al 30 novembre 2023 sarà possibile portarsi a casa a prezzi vantaggiosi diverse tipologie di dispositivi. Si va dai computer portatili ai tablet, passando per smartwatch, smartband, auricolari e ovviamente smartphone. Insomma, ci sono prodotti un po' per tutti i gusti.

Potreste insomma voler approfondire l'apposita pagina del portale ufficiale di HUAWEI per dare un'occhiata all'ampio numero di sconti attivi, ma in linea generale potrebbe interessarvi sapere che c'è anche un Extra 10% Membership Coupon (AFRIDAY10), che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente (per quanto non risulti cumulabile e sia escluso HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN da tale iniziativa).

Per il resto, guardando a un esempio pratico di sconto, il computer portatile HUAWEI MateBook D16 (i5, 16GB+512GB) viene adesso proposto a un prezzo pari a 749,90 euro, anziché al costo consigliato di 999,00 euro. Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 (46mm, Classic Brown Leather) viene invece venduto a 189,90 euro (anziché 269 euro).