Huawei Black Friday: MatePad 11 scontato con tastiera e FreeBuds 4i in omaggio da oggi!

Dopo le offerte di Huawei su MateView di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri, torniamo a snocciolare le promozioni che vengono proposte dal marchio asiatico a partire da oggi, 25 novembre 2021, quando ormai mancano meno di 24 ore al Venerdì Nero dello Shopping.

Da oggi, 25 Novembre 2021, al 30 Novembre, gli utenti possono acquistare a soli 449,90 Euro l’Huawei MatePad 11 nella variante WiFi Only con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Si tratta di uno sconto importante, ma che si aggiunge a due regali molto graditi, che vanno a completare l’esperienza utente del MatePad 11.

Sempre fino al 30 Novembre 2021, infatti, gli utenti che godranno di questa promozione riceveranno in regalo la Smart Magnetic Keyboard, la tastiera che fa anche da cover per il dispositivo e che ha un valore di 99,90 Euro, e gli auricolari senza fili FreeBuds 4i.

Huawei MatePad 11 sfoggia uno schermo FullView a 120Hz da 10,95 pollici, per una visione più chiara e veloce, ed include anche il supporto multitasking multi-finestra per eseguire due compiti in contemporanea. E’ presente anche Huawei M-Pencil, che è inclusa solo con Huawei MatePad 11 6/128GB, mentre per coloro che acquistano il modello 6/64GB è necessario effettuare l’acquisto a parte.