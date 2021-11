Huawei Black Friday: sconti e promozioni sull'acquisto dei monitor MateView

Al via anche su Huawei Store le promozioni del Black Friday 2021, che spaziano dagli smartphone ai monitor su cui ci soffermiamo oggi. Il colosso asiatico propone una doppia promozione che permette di acquistare a prezzo ridotto alcuni monitor della linea MateView, ma anche di ottenere delle promozioni aggiuntive.

Huawei MateView GT 27" Edizione Standard, nella versione da 27 pollici è disponibile a 299,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399,90 Euro. Aggiungendo 30 Euro è possibile ottenere, fino al 30 Novembre 2021, il Gaming Mouse, mentre con 20 Euro in più si può portare a casa il Gaming Pad. Tra le altre offerte citiamo anche quella su Huawei Care per Monitor, che è disponibile a metà prezzo sempre fino alla fine del mese. In questo caso stiamo parlando di un monitor curvo da 27 pollici con display 2K a 165Hz, in grado di offrire una gamma cromatica di livello cinematografico.

In offerta anche Huawei MateView GT 34" Edizione Standard, su cui viene proposto uno sconto di 49 Euro e passa a 399,90 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino. Si rinnovano anche in questo caso le promozioni per l'acquisto del Gaming Mouse e del Gaming Pad, oltre che di Huawei Care per Monitor.