Huawei Books disponibile in Italia, tra libri e audiolibri

In seguito alle indiscrezioni odierne (successivamente smentite), torniamo a parlare su queste pagine di Huawei. Infatti, l'azienda cinese ha ufficialmente lanciato in Italia il servizio Huawei Books, che mette a disposizione degli utenti un vasto catalogo di libri e audiolibri.

Per lanciare il servizio, il brand ha stretto una collaborazione con alcune delle maggiori case editrici italiane, in modo da "rimpolpare" i titoli disponibili nella libreria digitale. In totale, sono disponibili più di 20.000 tra libri e audiolibri. Gli autori sono sia italiani che stranieri. Insomma, i contenuti di cui usufruire non mancano di certo anche al lancio.

Tra le varie possibilità offerte dal servizio Huawei Books, c'è quella che consente di ottenere gratuitamente un'anteprima di un determinato eBook, in modo da farsi un'idea prima di acquistarlo. Ci sono inoltre varie altre funzionalità che possono sempre tornare utili a un amante dei libri, dalla sottolineatura alla possibilità di impostare l'illuminazione dello schermo in modo da rendere l'esperienza il più gradevole possibile. Da notare inoltre la presenza della feature Text-to-Speech.

Insomma, se siete degli amanti dei libri e avete a disposizione uno smartphone o un tablet Huawei, potrebbe farvi piacere dare un'occhiata ad AppGallery e scaricare la nuova applicazione Huawei Books. Come potete ben immaginare, il download è totalmente gratuito.