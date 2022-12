Su Huawei Browser arriva Sky Bridge: in palio tanti premi, tra cui il Nova 9

Huawei, in collaborazione con Ludigames, annuncia il lancio in esclusiva su Huawei Browser di un’edizione speciale del gioco Sky Bridge. Gli utenti Huawei avranno la possibilità di giocare al titolo senza installarlo ma passando direttamente dal browser, con la possibilità di vincere tanti prodotti.

Sviluppato da Gameloft, Sky Bridge mette alla prova gli utenti in un viaggio in cui dovranno saltare da un grattacielo all’altro, raccogliendo tesori anche in compagnia di altri personaggi. La sfida però è rappresentata dal fatto che il ponte tra gli edifici non dovrà essere né troppo lungo, né troppo corto, altrimenti si cadrà.

Per incoraggiare gli utenti a giocare e scoprire i giochi online su Huawei Browser, che vanta 380 milioni di utenti attivi a livello globale ed 11 milioni in Europa ed è preinstallato sugli smartphone Huawei inclusi gli ultimi Nova 10 e Mate 50 Pro, il produttore asiatico organizzerà una serie di tornei su Sky Bridge in cui i vincitori e secondi classificati riceveranno dei fantastici premi. Coloro che otterranno il primo posto riceveranno Huawei Nova 9, mentre i secondi classificati riceveranno il Matepad Pro ed i terzi Huawei Watch 3 Pro Elite.



Il primo torneo prenderà il via a novembre e la campagna sarà disponibile in Europa fino al 19 Febbraio 2023 anche in Italia.



Sempre su Huawei Browser, gli utenti possono trovare una sezione dedicata ai giochi in cui è possibile sfogliare tra un'ampia gamma di titoli online accessibili senza installazione grazie alla funzione Speed Dial che avvia il titolo semplicemente facendo clic sull'icona dedicata.



“La stretta collaborazione tra Huawei e gli sviluppatori di giochi sta espandendo i confini dell'esperienza di gioco, per deliziare i nostri utenti. Questa collaborazione unica tra Huawei Browser e Ludigames è un ottimo esempio dell'importanza che attribuiamo allo sviluppo di nuovi modi per godersi i giochi. Ludigames ha adattato Sky Bridge in modo specifico per renderlo attraente per le esigenze degli utenti di Huawei Browser", ha dichiarato Jaime Gonzalo, VP Consumer Mobile Services Europe di Huawei. "Speriamo davvero che i nostri utenti si divertano molto e non vediamo l'ora di ricevere il loro feedback, in modo da continuare a dare forma a grandi progetti anche in futuro".