Huawei cambia strategia: chiude le porte agli USA e investe in Russia

Mentre l’amministrazione Trump continua a bersagliare Huawei con nuovi ordini esecutivi, il colosso di Shenzhen ha deciso di puntare gli occhi sulla Russia e spostare tutti gli investimenti dagli Stati Uniti al vicino di casa guidato da Vladimir Putin.

A dirlo è stato lo stesso fondatore di Huawei Ren Zhengfei durante una visita alle università più prestigiose cinesi: “Dopo che gli Stati Uniti ci hanno incluso nella Entity List (la blacklist delle aziende cinesi bannate, ndr) abbiamo trasferito tutti i nostri investimenti dagli USA alla Russia, espandendo il team di scienziati russi e aumentando i loro stipendi”.

Questa mossa arriva in un periodo cruciale per le compagnie del Dragone: nella guerra tecnologica tra Cina e USA infatti sono state coinvolte molte di esse, in particolare Huawei che ora si troverebbe senza SoC Kirin high-end da installare nei suoi smartphone di fascia alta come Huawei Mate 40, se non addirittura in procinto di lasciare il mercato smartphone.

In questi mesi affatto semplici per l’azienda di Zhengfei, che però sembrerebbe comunque avere ancora il supporto della Francia, la scelta di spostare gli investimenti in Russia è senz’altro saggia: piuttosto che rimanere inattivi o subire un colpo dopo l’altro, meglio agire e costruire un nuovo futuro. Come dichiarato da Zhengfei stesso, “stiamo cercando un modo per far fronte al ban statunitense sui processori per smartphone. […] se vuoi essere forte devi imparare da tutti, compresi i tuoi nemici. In ogni caso, non odieremo mai gli Stati Uniti: [questi provvedimenti] sono solo ciò che i politici vogliono e non rappresentano le compagnie americane, i cittadini e nemmeno le scuole”.

Ricordiamo che Huawei sarebbe anche pronta ad avviare il progetto “Nanniwan” per raggiungere l’indipendenza tecnologica dagli Stati Uniti. Tutte queste nuove politiche saranno di successo? Lo scopriremo soltanto tra qualche anno.