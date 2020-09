Huawei, CEO convinto: 'HarmonyOS è ormai vicino al livello di Android'

Nonostante le ultime restrizioni attuate dall’amministrazione Trump, il CEO di Consumer BG Huawei Yu Chengdong è convinto che il nuovo sistema operativo HarmonyOS (o Hongmeng in Cina) sviluppato da Huawei è attorno al 70 - 80 % del livello di Android e l’azienda potrebbe lanciarlo a breve.

Yu Chengdong già a inizio agosto era sicuro del fatto che Hongmeng OS in futuro potrebbe giungere persino pre-installato su PC, tablet e smartphone prodotti da Huawei, e le sue ultime dichiarazioni sembrerebbero soltanto confermare questa idea: secondo lui, l’ecosistema del colosso cinese in futuro sarà in grado di porsi come rivale dei sistemi operativi prodotti da Google e Apple ed espandersi globalmente grazie a servizi innovativi.

Chengdong ha anche annunciato che, in caso di un ban completo dal software sviluppato da Big G, Huawei lancerà ufficialmente il suo sistema operativo cross-piattaforma su tutti i suoi dispositivi: il primo a giungere sul mercato, stando a quanto detto dal suo collega Richard Yu in occasione della Huawei Developer Conference, sarebbe uno smartphone inedito in arrivo nel 2021. Inoltre, ha anche commentato il secondo round di sanzioni da parte degli Stati Uniti come un provvedimento tanto catastrofico per l’azienda quanto non necessario.

Huawei intanto sta anche puntando al mercato russo, aumentando gli investimenti nell’industria del suo vicino di casa e chiudendo progressivamente le porte agli Stati Uniti.