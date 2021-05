Huawei, il CEO Ren Zhengfei: 'Dobbiamo dire addio all'hardware, lavorare solo su software'

Il fondatore di Huawei Ren Zhengfei in un comunicato recente ai vertici e ai dipendenti dell’azienda ha esortato tutti a concentrarsi sui prodotti lato software piuttosto che hardware, così da diventare più autonomi e indipendenti ma anche per ripensare la strategia aziendale in seguito alle sanzioni commerciali statunitensi.

Sebbene l’attuale amministrazione Biden stia cercando di mantenere lo status quo nella guerra tecnologica tra USA e Cina, l'avvertimento da parte di Zhengfei – reso pubblico da fonti esclusive all’agenzia di stampa Reuters - potrebbe forse segnare un vero e proprio punto di svolta per il gigante di Shenzhen, noto sul mercato tech soprattutto per i suoi smartphone top di gamma e per il lavoro lato hardware piuttosto che per il software.

Secondo Zhengfei, Huawei dovrebbe utilizzare i software per rafforzare la propria posizione in patria e per espandere efficacemente il proprio territorio mercato: "Una volta che dominiamo l'Europa, l'Asia Pacifico e l'Africa, se gli standard statunitensi non corrispondono ai nostri e non possiamo entrare negli Stati Uniti, gli Stati Uniti non possono entrare nel nostro territorio".

Il primo passo, come è logico pensare, sarà la diffusione a livello globale di HarmonyOS 2.0 tramite la sua gamma di dispositivi che va dai succitati smartphone a prodotti IoT come smart TV e prodotti wearable come gli smartwatch. Inizialmente l’OS proprietario resterà esclusivo a Huawei, ma in seguito al lancio di Huawei P50 e altri dispositivi dotati di HarmonyOS 2.0 la società lo renderà disponibile con licenza open source a tutte le altre aziende che vorranno abbandonare Android per passare al sistema operativo della concorrenza.

Al momento questa costituisce una vera e propria scommessa, ma che rientra nei piani di Ren Zhengfei e dell’azienda. L’obiettivo è avviare un periodo di uscita dal buio causato dalle restrizioni attuate dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, infine riottenendo il successo di una volta anche sul mercato occidentale, traguardo certamente difficile da raggiungere dati i dubbi da parte di utenti e compagnie nel Vecchio Continente e non solo.

Nel mentre Huawei ha presentato molti nuovi dispositivi, tra cui il laptop MateBook 16, FreeBuds 4 e due monitor MateView.