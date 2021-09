Huawei, la CFO verrà rilasciata dalle autorità USA? Starebbe per tornare in Cina

Ormai la questione era fuori dai riflettori da tempo, ma sicuramente alcuni tra di voi si ricorderanno dell'arresto della CFO di Huawei in Canada, avvenuto nel 2018. Ebbene, dopo circa tre anni dall'accaduto, la direttrice finanziaria sarebbe pronta a tornare in Cina, perlomeno secondo le ultime indiscrezioni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Washington Post e Wall Street Journal, la manager Meng Wanzhou sarebbe riuscita a raggiungere un accordo con il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, che consentirebbe alla 49enne di tornare a casa. Ad aspettarla in Cina ci sono ovviamente anche i colleghi di Huawei e suo padre Ren Zhengfei, fondatore della società.

In ogni caso, la notizia si è diffusa sulle principali testate estere, partendo da CBC e Reuters, ma per il momento non ci sono stati commenti ufficiali. Le fonti coinvolte sono autorevoli, ma bisogna prendere comunque il tutto con le pinze. In ogni caso, Meng Wanzhou dal dicembre 2018 a oggi è rimasta agli arresti domiciliari, cercando di difendersi dalle richieste di estradizione statunitensi. Ora, a quanto pare, sembra che tra le parti sia stato raggiunto un accordo, che farebbe cadere le accuse rivolte alla figlia del fondatore di Huawei.

Non si sa tuttavia se la manager dovrà pagare una multa per riuscire a tornare in Cina. Insomma, la questione non è del tutto chiara ed è bene attendere ulteriori conferme. Nonostante questo, dopo anni sembra che qualcosa si stia muovendo.