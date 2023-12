Huawei chiude il 2023 in bellezza: nuovo lancio a dicembre, di cosa si tratta?

Se pensavate che dopo l'evento Huawei del mese di settembre l'azienda cinese non avesse altre frecce al proprio arco per il 2023, vi sbagliavate di grosso. Nelle scorse ore, infatti, Huawei ha annunciato un evento di lancio globale, intitolato "Creation of Beauty" e fissato per metà dicembre. Quali prodotti verranno presentati?

L'evento si terrà il 12 dicembre a Dubai, ed è sottotitolato "Innovative Product Launch", a conferma del fatto che si tratti di un keynote di presentazione di almeno un prodotto del tutto nuovo. A giudicare dall'unica immagine teaser diffusa dall'azienda cinese, che trovate in cima a questa news, possiamo ipotizzare che il lancio riguarderà uno o più tablet della serie MatePad.

Secondo GSMArena, che basa le proprie speculazioni sui teaser dei canali social di Huawei e sui leak delle scorse settimane, l'evento di lancio potrebbe riguardare il MatePad Pro 13.2 o il MatePad Pro 11 2024, oppure entrambi i device al contempo. Entrambi i dispositivi, d'altro canto, sono stati già stati lanciati in Cina, il primo nel mese di settembre e il secondo in quello di novembre.

I due tablet montano un SoC HiSilicon Kirin 9000S e una batteria da 10.100 mAh, mentre il loro design adotta dei bordi ultra-sottili, che vengono mostrati anche nell'immagine teaser diffusa sui social network dal colosso cinese. Nell'angolo opposto dell'immagine, invece, si nota parte di un prodotto del tutto nuovo, che sfortunatamente non somiglia ad alcun device della lineup Huawei: che si tratti di un dispositivo mai visto prima d'ora?

Le possibilità, in questo caso, sono diverse: da un paio di settimane sappiamo che Huawei sta lavorando ad un visore MR per concorrere con Apple Vision Pro, ma non sappiamo per certo quando quest'ultimo farà il suo debutto sul mercato. Altra possibilità è che si tratti di un nuovo dispositivo indossabile targato Huawei, magari di un paio di cuffie over-ear o di un bracciale smart, ma è difficile fare speculazioni giudicando solo dalle immagini.

Possiamo però aspettarci - spiega GizmoChina - che Huawei Pocket S2 non sarà lanciato durante l'evento di Dubai. Al contrario, lo smartphone non debutterà prima di febbraio 2024 sul mercato cinese. Un vero peccato: il device doveva infatti essere presentato insieme alla serie Nova 12 entro la fine del 2023. Al momento, però, non è chiaro perché i due lanci siano stati posticipati.