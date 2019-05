Caso Huawei, il governo cinese pronto alla battaglia legale contro Google

E' innegabile che la notizia del giorno sia rappresentata dal blocco di Android su Huawei imposto da Google in risposta al nuovo ordine esecutivo diramato a ridosso del fine settimana dal presidente degli Stati Uniti.

Il Governo Cinese ha promesso che darà alle proprie aziende supporto per far si che queste abbiano tutti i mezzi legali per proteggersi dalla normativa americana.

Il Ministro degli Affari Esteri della Cina ha anche accennato ad una possibile azione legale nei confronti di Google e del Governo Americano, in quanto il divieto di Trump probabilmente darà un duro colpo al gigante Huawei.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, i prossimi smartphone Huawei non avranno accesso ad app come Gmail, Google Maps ed il Play Store, mentre per i dispositivi già sul mercato sarà comunque garantito il supporto ed anche gli aggiornamenti di sicurezza, come affermato da Huawei in uno statement diramato questa mattina.

Lu Kang, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, in una conferenza stampa ha affermato che il Ministero sta seguendo con attenzione l'evolversi della vicenda, ed ha detto che Pechino aiuterà le compagnie cinesi a salvaguardare i propri diritti "usando l'arma della legge", il che lascia presagire a qualche azione legale. La vicenda quindi è tutt'altro che chiusa.