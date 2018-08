Huawei: cinque smartphone si aggiungono alla lista di quelli pronti per Android Pie

Huawei sta continuando a lavorare su Android 9.0 Pie e gli smartphone che saranno aggiornati alla prossima versione del sistema operativo di Google. Dopo aver annunciato i primi smartphone Huawei ed Honor che saranno sottoposti ai test di Android Pie all'inizio del mese, oggi arrivano cinque new entry.

Chiaramente, come abbastanza prevedibile, i cinque telefoni che si aggiungono alla lista sono top di gamma. Si tratta del Mate 10, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, il P20 Pro ed Honor Play. In totale, ora, sono nove i dispositivi su cui sono in corso i test interni per Android 9.0 Pie, come mostrato nel documento trapelato e che vi proponiamo in calce.

Huawei, però, ci tiene a ricordare che in questa fase la versione di Android rilasciata per gli smartphone non è stabile e potrebbe causare problemi ad applicazioni di terze parti, con la batteria ed altro. Inoltre lo smartphone non deve essere in alcun modo rootato e necessita dell'ultima versione del software per funzionare regolarmente.

L'update richiede almeno 6 gigabyte di spazio di archiviazione. Ad oggi il programma vanta oltre 2.000 beta tester, di cui 200 inizieranno a ricevere il nuovo aggiornamento all'inizio di Settembre, con la restante parte che dovrà attendere la fine del mese.

Huawei P20 dovrebbe ricevere Android 9.0 Pie a Settembre prima della versione Pro.