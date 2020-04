Huawei: il colosso cinese si prepara a sfidare NVIDIA nel campo delle GPU?

AMD e NVIDIA si contendono da anni il mercato delle GPU e alla fine di quest'anno anche Intel farà il suo ingresso nella competizione. Tuttavia fonti asiatiche scommettono sul possibile interesse di Huawei nello sviluppo di nuove schede grafiche.

La notizia è stata pubblicata da The Elec, un noto sito Sud Coreano specializzato in elettronica, che afferma di avere buone indicazioni sul fatto che Huawei sia interessata allo sviluppo di una propria GPU. Secondo quanto affermato il colosso cinese avrebbe in programma di lanciare prodotti dedicati al Cloud e all'AI Business entro l'anno con l'obbiettivo di "penetrare il mercato delle GPU server attualmente in mano a NVIDIA". Huawei starebbe quindi puntando alla produzione di prodotti destinati ad usi altamente professionali che in ogni caso, stando a The Elec, potrebbe mostrare alcuni sviluppi interessanti nel prossimo futuro, soprattutto in chiave consumer.

D'altronde vale la pena ricordare che Huawei ha sviluppato il suo chip AI Ascend 910 nel 2019 con l'obbiettivo di offrire ben 256 TFlop in FP16, che corrisponde a circa il doppia di quanto può fare il già rodato Tesla V100 di NVIDIA. Il chip, prodotto a 7 nanometri, è lo stesso con cui è equipaggiata la scheda di accelerazione Atlas 300 PCIe 4.0, che testimonia la capacità dell'azienda nello sviluppo di tecnologia all'avanguardia.

In attesa di ricevere informazioni ufficiali, NVIDIA non resta a guardare e con la presentazione del nuovo DLSS 2.0 ha definitivamente aperto le porte all'utilizzo del Ray Tracing.