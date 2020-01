Huawei come Xiaomi: arrivano le pubblicità in EMUI?

Secondo quanto pubblicato da MySmartPrice, Huawei potrebbe seguire la falsariga intrapresa da vari produttori di smartphone asiatici. Il marchio cinese, infatti, avrebbe intenzione di implementare le pubblicità nella propria interfaccia grafica EMUI su smartphone e tablet.

Le indicazioni provengono dai termini e condizioni degli Huawei Mobile Services, a cui sono state aggiunte delle postille che si riferiscono alla piattaforma "Huawei Ads", che potrebbe debuttare su tutti i dispositivi, inclusi quelli che non hanno accesso ai Google Play Services.

Nel rapporto di MySmartPrice vengono citati i punti che parlano proprio di Huawei Ads. Le pubblicità a quanto pare dovrebbero essere contestuali e si baseranno sui dati personalizzati per la profilazione: tali informazioni verranno conservate per un anno a partire dal momento della raccolta, sui data center situati a Singapore e Hong Kong.

Qualora l'utente dovesse dare il consenso, inoltre, Huawei Ads raccoglierà ed elaborerà anche i dati sulla posizione dell'utente, tramite il GPS, per fornire annunci pubblicitari "geograficamente rilevanti".

Allo stato attuale non è chiaro quando e se Huawei implementerà davvero gli annunci negli smartphone, ma l'aggiornamento dei termini e condizioni è significativo.



Chiaramente, nei termini non viene indicato il possibile posizionamento delle pubblicità, e probabilmente per ottenere maggiori informazioni a riguardo bisognerà attendere ancora qualche mese.