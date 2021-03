Huawei come Xiaomi, nei piani uno smartphone con più schermi

Dopo aver dato un'occhiata da vicino al probabile aspetto dello Xiaomi Mi 11 Ultra, smartphone con un display secondario per autoscatti con il sensore principale, sembra che anche Huawei sia al lavoro su un concept di questo tipo.

Come riportato dai colleghi di GizChina, il colosso cinese avrebbe brevettato un dispositivo con display secondario e questo ha subito stuzzicato la curiosità del designer HoiINDI che ne ha fatto un render 3D ad alta risoluzione. Le foto di questo curioso device di Huawei hanno fatto il giro del web, suscitando non poco interesse negli appassionati.

Sul frontale troviamo un display con bordi curvi e foro ovale, che ospita al suo interno un doppio modulo fotografico anteriore, come da tradizione Huawei.

La magia però è sul retro, dove, su una scocca nera uniforme, trovano alloggiamento un complesso multicamera con modulo periscopico e un display di poco inferiore ai due pollici di dimensione.

Il brevetto di Huawei afferma che la schermata potrà dare accesso a diverse informazioni generiche, tra cui meteo, orario, batteria, stato di ricarica e notifiche delle applicazioni, ma soprattutto avrà lo scopo di fornirci un vero e proprio mirino per selfie ad alta risoluzione.

Come suggerisce anche la fonte, a questo punto la perplessità è d'obbligo. Perchè lasciare anche i sensori anteriori anzichè puntare per un design a tutto schermo? Una domanda che troverebbe risposta nell'immediatezza d'utilizzo del sensore anteriore, ma è anche vero che la sua mancanza non ne comprometterebbe necessariamente l'utilizzo, con conseguente beneficio estetico e riduzione nel prezzo finale.

Huawei non è certamente nuova a sperimentazioni, infatti di recente l'azienda avrebbe investito in un allevamento di suini.