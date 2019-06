Huawei conferma l'arrivo della EMUI 9.1 su oltre 20 smartphone in Italia: ecco le date!

Dopo i rumor emersi nel primo pomeriggio, Huawei ha confermato ufficialmente che l'aggiornamento OTA alla EMUI 9.1 verrà presto rilasciato per oltre 20 smartphone, ovviamente anche in Italia. In particolare, sono state diffuse le date approssimative del rollout degli update e la lista dei dispositivi coinvolti.

Qui sotto trovate la lista degli smartphone Huawei che riceveranno la EMUI 9.1.

Mate 20 X - Metà luglio 2019;

PD Mate 20 RS - Metà luglio 2019;

Mate 20 - Fine luglio 2019;

Mate 20 Pro - Fine luglio 2019;

P20 - Fine luglio 2019;

P20 Pro - Fine luglio 2019;

PD Mate RS - Fine luglio 2019;

Mate 10 - Fine luglio 2019;

Mate 10 Pro - Fine luglio 2019;

PD Mate 10 - Fine luglio 2019;

P10 - Fine agosto 2019;

P10 Plus - Fine agosto 2019;

PD Mate 9 - Fine agosto 2019;

Mate 9 - Fine agosto 2019;

P Smart 2019 - Metà agosto 2019;

P Smart+ 2019 - Metà agosto 2019;

P Smart+ - Fine luglio 2019;

Mate 20 Lite - Fine agosto 2019;

P20 Lite - Fine giugno 2019;

P Smart - Fine giugno 2019;

P30 Lite - Inizio agosto 2019;

Y6 2019 - Inizio settembre 2019;

Y5 2019 - Metà agosto 2019;

P Smart Z - TBD.

Questi smartphone andranno quindi ad aggiungersi alla gamma P30, che ha ricevuto da tempo la EMUI 9.1. Vi ricordiamo che, tra le varie novità presenti, troviamo la tecnologia GPU Turbo 3.0 e la schermata Benessere digitale, che consente all'utente di monitorare e migliorare il suo utilizzo dello smartphone.

Insomma, Huawei sembra intenzionata a dimostrare al pubblico che il ban inflitto all'azienda dagli USA non fermerà la società, nemmeno in termini di aggiornamenti software. Non ci resta quindi che attendere fiduciosi, sperando che le promesse vengano mantenute.



Le informazioni riportate provengono da un comunicato stampa ufficiale giunto in redazione.