Huawei conferma data lancio HarmonyOS 3.0: ecco quando arriverà

La terza iterazione del sistema operativo di casa Huawei, HarmonyOS 3.0, dopo l’annuncio avvenuto nell’ottobre del 2021 con la prima Developer Preview ha finalmente una data di uscita della prima Beta e della prima versione stabile: ecco quando debutterà sul mercato.

Grazie all’utente Weibo Changan Digital King, ripreso poi dai colleghi di Huawei Central, nel contesto di un meeting tra sviluppatori sarebbero state confermate con la slide che trovate in calce alla notizia le tempistiche relative al debutto cinese di HarmonyOS 3.0: la prima versione beta dovrebbe giungere sui dispositivi compatibili a partire da maggio 2022 anziché marzo 2022, come previsto inizialmente dalla società, mentre il rilascio stabile avverrà a settembre anziché luglio.

Questi ritardi nel lancio di HarmonyOS 3.0 sarebbero legati a problemi durante la fase di sviluppo: alla luce di una serie di intoppi interni non specificati, il team di Shenzhen avrebbe optato per il posticipo del rilascio sul mercato domestico arrivando, infine, al compromesso riportato sopra. Stando ad alcune fonti contattate da Huawei Central, il primo dispositivo a ottenere nativamente HarmonyOS 3.0 dovrebbe essere lo smartphone Huawei Mate 50 atteso per il lancio in Cina; ciononostante, non si hanno ancora informazioni relative alle sue specifiche tecniche e alla data di presentazione.

In Italia vedremo HarmonyOS 3.0? Considerato che oggi HarmonyOS 2 da noi è disponibile esclusivamente sullo smartwatch Huawei Watch 3 e sul tablet Huawei MatePad Pro 12.6, è plausibile che Huawei proponga la terza versione del suo sistema operativo su alcuni dispositivi selezionati, ma è ancora troppo presto per discutere su quali potrebbero essere.

À propos di Huawei, la società sarebbe pronta a chiudere i suoi uffici in Russia.