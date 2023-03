Huawei conferma la data di lancio di P60 e Mate X3: è vicinissima!

A metà febbraio era emerso che Huawei avrebbe lanciato la linea P60 nel corso del Mobile World Congress di Barcellona. Il rumor, sfortunatamente, si è rivelato falso, ma ora è la stessa azienda cinese a condividere la data di presentazione ufficiale dei P60, almeno sul mercato cinese: nello stesso keynote, l'azienda presenterà anche Mate X3.

Andiamo però per gradi: l'evento si terrà giovedì 23 marzo alle 7:30 italiane, ovvero alle 14:30 di Pechino. Durante la presentazione, Huawei solleverà il velo di mistero che ancora copre i suoi smartphone flagship, i P60, e la sua proposta foldable per il 2023, ovvero Huawei Mate X3. L'azienda ha anche diffuso un poster dell'evento, che trovate in calce a questa notizia.

Sfortunatamente, la compagnia non ha diffuso altre informazioni ufficiali relative alla sua prossima gamma di smartphone top di gamma, ma già sappiamo che essa sarà composta da Huawei P60 e P60 Pro. La scheda tecnica completa di Huawei P60 Pro è comparsa online a fine gennaio, e ci dice che il device sarà lanciato con un chip Snapdragon di Qualcomm, presumibilmente uno Snapdragon 8 Gen2.

Per via delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, comunque, entrambi i P60 non avranno la connettività 5G, limitandosi solo alla LTE. Per quanto riguarda le fotocamere, invece, il P60 Pro dovrebbe avere una fotocamera principale Sony IMX888 da 50 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX858 da 50 MP e un teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 MP. Il P60 "base", invece, avrà una fotocamera principale Sony IMX789 da 52 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX858 da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX351 da 16 MP.

Di Huawei Mate X3 non sappiamo nulla, invece: la scheda tecnica del device non è mai trapelata, né tantomeno sono comparse in rete delle immagini che lo ritraggono. Tuttavia, la stessa Huawei ha confermato tempo fa che il dispositivo avrà la connettività satellitare, almeno in Cina: ciò significa che lo smartphone potrà inviare e ricevere messaggi e chiamate satellitari, al pari degli iPhone 14.