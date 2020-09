Huawei conferma: in futuro produrrà nuovi PC desktop e schermi curvi da gaming

Nonostante le pressioni dell’amministrazione Trump, Huawei continua a sorprendere tutti annunciando sempre più prodotti e tecnologie. L’ultima novità è di oggi 23 settembre: alla Full Connect Conference 2020 il presidente dei settori tablet e PC di Huawei ha dichiarato che arriveranno nuovi computer e display prodotti direttamente da loro.

Stando a quanto diffuso dalla rinomata fonte cinese ITHome, il colosso del Dragone si sarebbe detto pronto a produrre nuovi schermi per tablet, PC e smartphone: tra questi, quello che ha colpito maggiormente la stampa asiatica è stato un display curvo dedicato al mercato gaming – di cui però si sanno ancora pochi dettagli. L’obiettivo sarebbe quello di competere con Xiaomi e altre aziende emergenti, esternalizzando parte della produzione dei display standard a BOEVT (filiale del BOE Technology Group) e subappaltando quella di monitor curvi a TPV Technology. Il primo ordine ammonterebbe a circa 1 milione di unità, divise in modelli da 27 e 34 pollici.

Allo stesso tempo, Huawei ha manifestato già da tempo il suo interesse per il mondo dei PC desktop: sul mercato starebbe infatti arrivando il nuovo Qingyun W510, computer con processore proprietario Kunpeng 920 3211K a 24 core, GPU AMD Radeon 520, 8GB di RAM e 512GB di SSD Samsung; secondo molte fonti cinesi, però, questo PC sarà disponibile soltanto in Cina per il governo e le aziende del territorio, e arriverà in un pacchetto unico con tastiera, mouse e monitor da 23.8 pollici.

L’idea infine sarebbe quella di sbarcare sul mercato gaming con nuove build dedicate e bundle inediti con schermi curvi d’alta qualità e computer dalle performance elevate. Dati i recenti accordi raggiunti con AMD e Intel, in effetti, questa possibilità si potrebbe trasformare sempre di più in realtà.