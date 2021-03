Huawei conferma: HarmonyOS arriverà nella prima versione stabile su Mate X2

Se ne parla già da diversi giorni: HarmonyOS 2.0 sta per arrivare sugli smartphone Huawei, i quali attendono un aggiornamento per aprile 2020. Trattandosi di indiscrezioni, però, necessitavano di una conferma dall’azienda, giunta nelle ultime ore: la società di Shenzhen lancerà il nuovo sistema operativo per primo su Mate X2.

Gli sviluppatori del colosso cinese avrebbero ufficialmente concluso i test della terza versione beta lanciata a inizio marzo 2021, preparandosi a provare l’ultima beta in arrivo il 31 marzo per poi pensare all’aggiornamento stabile da rilasciare definitivamente nel mese di aprile.

Il foldable Huawei Mate X2 presentato in Cina a fine febbraio 2021 sarà dunque il primo dispositivo firmato Huawei a riceverlo, mentre soltanto dopo seguiranno i modelli P40, Mate 40 e P50. In particolare, questi ultimi erano ritenuti dagli appassionati del brand e tipster del settore i primi smartphone a eseguire HarmonyOS 2.0, considerato che la presentazione della nuova serie ammiraglia era attesa proprio per questo mese. Tuttavia, altri rumor di inizio mese davano l’annuncio per posticipato a fine aprile o maggio. Insomma, sarà necessario aspettare ancora un po’ prima di vedere arrivare gli ultimi top di gamma sul mercato cinese.

E a tal proposito, Huawei P50 potrebbe giungere sul mercato con due fotocamere posteriori giganti, esattamente come il modello Huawei P50 Pro di cui sono trapelati i render online. Insomma, possiamo aspettarci grandi novità riguardo questi dispositivi, considerato che il comparto fotocamera è sempre stato un pregio degli smartphone dell’azienda di Shenzhen. Cosa ci aspetterà questa volta? Lo scopriremo soltanto alla presentazione.