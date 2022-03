Huawei conferma: non c'è alcuna intenzione di abbandonare il mercato europeo

Con l’annuncio del nuovo MateBook 16 da parte di Huawei, avvenuto nel contesto del Mobile World Congress 2022 ora in corso a Barcellona, e di altri numerosi prodotti la società cinese ha manifestato la sua volontà di rimanere uno dei marchi più importanti sulla scena internazionale, nonostante i molteplici divieti occidentali.

La conferma di questo intento si è manifestata anche sotto forma di messaggio audio preregistrato fatto ascoltare proprio sul palcoscenico della kermesse spagnola: il presidente a rotazione di Huawei, Guo Ping, ha chiesto al pubblico – ergo alla stampa internazionale – di valutare Huawei per i prodotti e non per l’ubicazione della sede, “guardando al futuro, in alto, al di sopra della politica e della retorica”.

Per l’esattezza, Ping ha affermato quanto segue: “Molte persone chiedono se Huawei si ritirerà dal mercato internazionale. Ma la risposta continua ad essere ‘no’. Ci impegniamo ad aiutare i clienti che ci scelgono a raggiungere il massimo successo aziendale”.

Del resto, proprio durante il MWC 2022 Huawei ha svelato prodotti particolarmente interessanti: il caso del tablet E-Ink MatePad Paper in arrivo in Italia è uno dei tanti. Volete un esempio ulteriore? Basta pensare al nuovo speaker portatile Sound Joy già disponibile per l’acquisto. Insomma, avete capito: Huawei non ha minimamente pensato a un eventuale addio al mercato europeo.

Il clima non è certamente dei migliori e i detrattori del brand asiatico non mancano, ma ciò non ha scoraggiato Ping e soci: “Stiamo rimodellando tre aree - teorie fondamentali, architettura e software - che sosterranno lo sviluppo sostenibile a lungo termine del settore ICT”, ha concluso l’attuale presidente di Huawei.