Huawei, continuano le offerte del Black Friday con sconti online fino al 60%

Le offerte del Black Friday di Huawei entrano finalmente nel vivo: da oggi, giovedì 23 novembre, fino al 30 novembre, su Huawei Store sono disponibili numerosi prodotti in offerta speciale, con sconti fino al 60% su tantissimi dispositivi dell'ecosistema del colosso cinese. Vediamo i principali!

Partiamo con Huawei Matebook D14, l'ultimo laptop Huawei, che viene proposto in sconto al prezzo di 699,90 Euro, ben 100 in meno del prezzo consigliato, pari invece a 799,90 Euro. Sempre lato laptop, inoltre, vi consigliamo anche il Matebook D15 di Huawei, che è in sconto sullo store digitale della compagnia ad un prezzo di 494,91 Euro, più di 300 Euro in meno del MSRP, anche in questo caso fissato a 799,90 Euro.

Forte ribasso su Huawei Matebook 16s 2023, che scende da un prezzo di 1.799,90 Euro ad uno di soli 1.169,91 Euro. Un'offerta davvero interessante sull'ottimo laptop con display 2K e CPU Intel Core i9-13900H di Huawei, che può essere ottenuto ad un prezzo stracciato utilizzando il coupon "AFRIDAY10". Sconto di 50 Euro circa anche su Huawei MatePad 11.5, un tablet con schermo da 11,5": normalmente il device viene proposto a 299,90, ma con gli sconti del Black Friday può essere portato a casa per soli 251,91 Euro.

Tra gli smartwatch, invece, vi consigliamo il top di gamma Huawei Watch 4 Pro, in sconto con il codice "AMEDIA100" da un MSRP di 549,90 Euro ad un costo finale di 499,90 Euro. Acquistando il device, inoltre, riceverete in omaggio una coppia di Huawei Freebuds 5i. Sempre tra gli orologi intelligenti, poi, Huawei sconta anche Huawei Watch GT4, che può essere acquistato a partire da 249,90 Euro con le Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio.

Infine, nel settore smartwatch abbiamo un consistente sconto su Huawei P60 Pro, che scende a 899,91 Euro contro i 1.199,90 Euro di listino. Insieme allo smartphone, inoltre, vi porterete a casa una custodia e un bundle con le Freebuds 5, sempre di Huawei. Fate però attenzione ad utilizzare il coupon giusto, che in questo caso è "AFRIDAY10".